Sul bus senza biglietto: alla richiesta di documenti aggredisce il controllore

Passeggero aggredisce controllore di Seta sull’autobus, denunciato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. È accaduto mercoledì mattina, 19 febbraio, in via Colombo, nel piazzale dell’autostazione. Non sono chiare le cause che hanno spinto il passeggero, un cittadino della Costa d’Avorio di 21 anni, ad aggredire il controllore.

Pare che il dipendente di Seta abbia chiesto al passeggero il biglietto e, dal momento che il ventunenne era sprovvisto, il controllore gli avrebbe richiesto i documenti per procedere alla sanzione. La richiesta dei documenti avrebbe irritato il giovane, che, invece di cercare di risolvere la situazione, ha preferito avviare una vivace discussione con l’operatore, al termine della quale lo ha strattonato.

Qualcuno ha quindi chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile, che hanno condotto il cittadino ivoriano in caserma. Qui è stato identificato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato rilasciato.