Borgonovo, vietati i velivoli ultraleggeri nelle aree di campagna

“Basta voli, decolli e atterraggi, Quel campo non è idoneo”. Questa in estrema sintesi la motivazione con cui l’amministrazione comunale di Borgonovo ordina ai responsabili dell’associazione Sorveglianza Area Territorio odv di cessare l’attività, definita nell’ordinanza “abusiva”, “legata all’impiego di velivoli ultraleggeri non compatibile con l’uso autorizzato”, che viene svolta su un terreno nelle campagne appena fuori dall’abitato.

Ciò che viene contestato è, in buona sostanza, che quell’area non è compatibile con le attività dell’associazione.

Il presidente, Roberto Villa, però promette battaglia: “Faremo ricorso al Tar. Quello che non si vuole capire – aggiunge – è che noi siamo un campo volo, e come tali per legge non necessitiamo di permessi per atterraggi o decolli”. Villa ci tiene a precisare: “Non siamo abusivi e tantomeno improvvisati, siamo gente responsabile e preparata”.