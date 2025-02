Coli, defibrillatori fantasma: dei cinque dispositivi solo tre sono accessibili

In provincia di Piacenza, oltre il 40% degli arresti cardiaci sono stati evitati grazie all’uso di defibrillatori pubblici. Secondo il progetto Dae ResponderER, defibrillare entro 3-5 minuti può garantire una sopravvivenza del 50-70%. Tuttavia, la disponibilità di defibrillatori è cruciale. Il consigliere Tiziano Pugni ha sollevato preoccupazioni sulla situazione dei defibrillatori a Coli, dove dei cinque dispositivi solo tre sono accessibili. Alcuni sono inutilizzabili per mancanza di manutenzione, mentre altri non sono segnalati. Il Comune sta lavorando per ottenere più defibrillatori, con il supporto di Progetto Vita che interverrà per attivare le postazioni.