Crédit Agricole rinnova gli spazi della filiale di Bobbio: “Atm evoluti e nuove isole”

Crédit Agricole Italia ha inaugurato nella giornata di mercoledì 19 febbraio gli

spazi completamente rinnovati della storica filiale di Bobbio. Tra i presenti in occasione del taglio del nastro, anche il sindaco, Roberto Pasquali, insieme alla direttrice regionale Piacenza e Lombardia Sud di Crédit Agricole Italia, Federica Sottanella.

“La filiale – spiega un comunicato – accoglierà ora i clienti di Crédit Agricole Italia in un ambiente moderno e confortevole: spazi aperti e luminosi, un’ampia e attrezzata area self attiva 24 ore al giorno, assistente dedicata negli orari di apertura per offrire supporto all’utilizzo degli Atm evoluti, nuove isole dedicate alla consulenza professionale. Sono queste, del resto, le caratteristiche di un modello di servizio efficace e gradito su diversi territori del Gruppo e che incarna alla perfezione l’approccio 100% umano e 100% digitale. Un modello che da oggi arriva anche alla comunità di Bobbio e della Val Trebbia e che rappresenta un investimento importante, confermando l’attenzione del Gruppo per il territorio e per la Provincia di Piacenza.

Gli orari dell’agenzia non subiranno alcuna variazione e resta confermata anche l’apertura del sabato mattina, con in più il vantaggio garantito dall’area Self, di poter effettuare le operazioni anche nei momenti di chiusura al pubblico.