Le magliette “Rivergaro nel cuore” per sostenere la chiesa del paese ora in farmacia

Sul petto una notte stellata e il profilo della chiesa di Sant’Agata, simbolo di Rivergaro. Sulle spalle, la promessa: “Rivergaro nel cuore”. Le magliette sono un’iniziativa per sostenere il restauro della chiesa, con fondi necessari per interventi urgenti come il recupero degli affreschi e delle strutture. La comunità si è mobilitata per aiutare don Valerio Picchioni, impegnato nel restauro della chiesa di Sant’Agata. Le magliette sono disponibili in parrocchia, al circolo, e alla farmacia Andena. Sono un simbolo di affetto per Rivergaro, e con l’aiuto di tutti, si spera di completare il restauro. Il 60% del fondo per il presbiterio è già stato raccolto. Inoltre, è possibile fare donazioni tramite l’Iban IT86H0623065440000000700831.