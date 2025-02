Tutela delle specie rare, censiti gli uccelli acquatici che svernano in zone umide

Si è svolto anche nel Piacentino, nel mese di gennaio, il censimento degli uccelli acquatici svernanti nelle principali zone umide della provincia. Questi censimenti chiamati I.W.C. (International Waterbird Census) effettuati a livello internazionale consistono nel contare il più precisamente possibile gli uccelli acquatici presenti nelle zone umide oggetto di censimento.

I risultati sono funzionali a conoscere la distribuzione e l’abbondanza delle specie censite al fine di programmare azioni di tutela delle specie rare e delle zone umide più importanti. In Italia Ispra (Istituto Superiore per la Protezione Ambientale) ha il ruolo di coordinatore a livello nazionale e si avvale di rilevatori abilitati, di varie associazioni e di ornitologi volontari.

Durante i censimenti sono state osservate anche alcune rarità tra cui; una cicogna nera, una cicogna bianca, alcuni gabbiani zafferano frammisti ai gabbiani reali e, anche se non oggetto di censimento, l’avvistamento di un’aquila minore e di un ibis eremita, una specie estinta da tempo in Europa e attualmente oggetto di una reintroduzione che interessa alcuni paesi europei, tra cui l’Italia.

L’ARTICOLO DI ANGELO BATTAGLIA SU LIBERTA’