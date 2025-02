Agazzano, dopo tre giorni al freddo torna il riscaldamento alla scuola media

Lezioni di nuovo al caldo per gli alunni della scuola media Ernesto Cremona di Agazzano. Dopo tre giorni di lezioni al freddo, causa rottura dell’impianto di riscaldamento, il danno finalmente è stato riparato. “Il problema – dice il sindaco Maurizio Cigalini – si è verificato a causa della rottura di una valvola. Abbiamo subito avvisato i tecnici della ditta incaricata – aggiunge – ma il pezzo di ricambio bisognava farlo arrivare dalla Svizzera, motivo per cui abbiamo dovuto attendere”. Nel frattempo le aule, ma non le parti comuni come i corridoi e i bagni, sono state riscaldate da alcune stufette elettriche. Grazie al super lavoro dei tecnici, che hanno lavorato fino alla mezzanotte di giovedì, venerdì le aule erano di nuovo tiepide.