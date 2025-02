Castello, i giovani della Pubblica Assistenza regalano cuori ai pazienti dell’ospedale

Il gruppo giovani della Pubblica Assistenza ha fatto visita ai pazienti dell’ospedale di Castel San Giovanni, portando in dono alcuni piccoli cuori di gomma. “Su ogni cuore – dice la referente, Camilla Passerini – abbiamo scritto a mano il nome della nostra associazione. Per noi – aggiunge – è stato un momento estremamente importante e pensiamo lo sia stato anche per i parenti dei pazienti che ci hanno ringraziato”.

Un gruppo nato solo pochi mesi fa

Il gruppo giovani della Pubblica Assitenza Valtidone Valluretta comprende 14 ragazzi e ragazze dai 18 ai 24 anni. Si è formato sul finire dello scorso anno. Ha già organizzato un evento di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne, al centro culturale di via Mazzin e in primavera organizzerà un nuovo evento aperto a tutti.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ