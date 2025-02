Controlli Nas alle strutture ricettive della provincia, gli esiti delle ispezioni

Una campagna di controlli alle strutture ricettive del territorio nazionale è stata disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, e i Carabinieri del Nas di Parma hanno eseguito accertamenti nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Piacenza, verificando complessivamente oltre 80 strutture ricettive dall’inizio dell’anno.

Le ispezioni hanno avuto l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie e amministrative, in particolare la registrazione degli ospiti, obbligo essenziale per motivi di sicurezza pubblica, che consente alle Autorità di monitorare la presenza di persone sul territorio e prevenire eventuali attività illecite.

Le irregolarità emerse nel Piacentino

A Piacenza, presso un affittacamere, è stata riscontrata la mancata esposizione della tabella prezzi, per cui è stata emessa una diffida. Presso un B&B sito in città, è stata notificata una diffida per l’omessa esposizione del C.I.N. all’ingresso della struttura.

In un altro affittacamere, è stata riscontrata la mancata esposizione dei C.I.N./C.I.R., per cui è stata emessa una diffida. Sempre a Piacenza, un affittacamere è stato oggetto di ispezione per mancata esposizione dei C.I.N./C.I.R., con conseguente diffida. Durante un controllo in un B&B, è stata accertata la mancata esposizione della tabella prezzi, per cui è stata emessa una diffida.

Nella provincia di Piacenza, presso un B&B, è stata riscontrata l’assenza della tabella prezzi a disposizione dei clienti, per cui è stata emessa una diffida.