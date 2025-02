Gossolengo, più fondi per il verde: “Priorità alle aree con maggiori abbattimenti”

“Dopo le nuove piante in via Castello e via Marconi, la priorità sarà il Parco della Libertà”, assicura il sindaco di Gossolengo, Andrea Balestreri. Durante l’ultimo consiglio comunale, sollecitato dal consigliere di minoranza Nicolò Sorrenti, il primo cittadino ha fatto il punto sul verde pubblico. “Una Gossolengo” ha evidenziato i numerosi abbattimenti nel 2024 di alberi malati, specie nei parchi Vittime delle Foibe e della Libertà, chiedendo un cronoprogramma per il 2025. Balestreri ha illustrato i principali interventi: priorità alle aree con più abbattimenti, in primis proprio il Parco della Libertà. Maggiori fondi in bilancio permetteranno la riqualificazione dell’ingresso del capoluogo, del giardino di Quarto vicino alla chiesa di San Savino, delle fioriere in via Matteotti e dei viali alberati di via Soprani e via Bianchi. “Puntiamo a incrementare ogni anno le risorse per il verde e migliorare il decoro del paese”, ha concluso il sindaco.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ