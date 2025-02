Lupo investito e lasciato morire: “Non chiamare il 112 è reato”

La chiamata per soccorrere un cane di grossa taglia investito sulla provinciale tra Fiorenzuola e Cortemaggiore era arrivata alle guardie zoofile dell’EnpaA (Ente Nazionale protezione animali) direttamente dalla polizia locale di Fiorenzuola. Giunte sul posto, però, le guardie hanno scoperto si trattava di un lupo e che era ormai morto: le guardia hanno ispezionato il tratto di strada segnalato -a grande percorrenza con un rettilineo di oltre 2 km – rinvenendo l’animale che, grazie ai veterinari del Cras (Centro recupero animali selvatici), lo hanno identificato come un esemplare di Lupo. Era incastrato nel guardrail al limitare del campo.

aperta una indagine

“Considerato che l’investitore non aveva provveduto a fermarsi per procurare soccorso all’animale, e ancora peggio non aveva provveduto ad allertare attraverso i numeri di emergenza il soccorso – spiega la Capo nucleo di Enpa Michela Bravaccini – abbiamo aperto un’indagine con l’appoggio della Polizia Provinciale per rintracciare la persona che omettendo il soccorso e impedendo a terzi di eseguirlo, ha causato la morte dell’animale. Abbiamo raccolto i frammenti del paraurti, analizzato l’area del sinistro, identificando quindi il tipo di veicolo nei dettagli, l’anno di produzione, la fascia oraria in cui il fatto è accaduto” prosegue la capo nucleo- “Con queste informazioni passando a setaccio le carrozzerie della zona abbiamo cercato di trovare il responsabile, ovviamente con poche speranze”.

le regole

Enpa ricorda alcune regole: investire un animale sia domestico che di fauna selvatica può capitare, ma il non fermarsi per prestare soccorso, configura un illecito amministrativo pesantemente sanzionato che può arrivare alla decurtazione dei punti sulla patente, se da verifica si evince che non si è fatto nulla per evitare il sinistro.

Ancor più grave è non chiamare i numeri d’emergenza – 112, 113, 115- per attivare i soccorsi. In questi casi si configura il reato l’articolo 544 bis uccisione di animale. A Piacenza vi è un iter consolidato che funziona perfettamente nel merito, è gravissimo lasciare un animale sull’asfalto senza dargli nessuna possibilità. E’ un dovere civile prima che penale.