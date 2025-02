Pecorara si rifà il look: 210mila euro per il parco giochi e la casetta in muratura

Servono 210mila euro per riammodernare il parco giochi e l’area feste di Pecorara. Entro l’estate i giochi per i bimbi verranno sostituiti con altri a norma e al passo con i tempi. L’altro grosso intervento riguarda l’adiacente casetta in muratura che le associazioni di Pecorara usano per gli eventi estivi. La struttura verrà completamente ristrutturata. “Quella attuale – dice il sindaco Franco Albertini – risale ad alcuni decenni fa e non risponde più alle attuali esigenze. La cucina, ad esempio, è stretta e non più performante. Occorre rifare il tetto, riorganizzare la parte esterna, cambiare attrezzature e arredi”.

Lavori in tempo entro l’estate

I lavori devono essere realizzati al massimo entro la metà di giugno, in tempo cioè per consentire alle associazioni di dar corso al calendario di eventi estivi che a Pecorara si svolgono quasi tutti in quell’area. Uno dei primi eventi, sabato 28 giugno, sarà il gettonatissimo “Monteboys party”.