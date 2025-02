Ponte dell’Olio, evade dai domiciliari e si giustifica: “Volevo bere qualcosa al bar”

“Mi sono allontanato da casa per andare al bar a bere qualcosa”. Si è giustificato con queste parole un uomo che si è sottratto alla misura degli arresti domiciliari.

È accaduto nei giorni scorsi a Ponte dell’Olio, quando i carabinieri hanno eseguito un normale controllo nella sua abitazione per verificare se fosse presente in casa. Il protagonista dell’episodio è un quarantenne piacentino che stava scontando una pena agli arresti domiciliari. I carabinieri del paese, dopo aver suonato ripetutamente al campanello senza ricevere risposta, hanno deciso di attendere il suo ritorno. Quando l’uomo è finalmente rientrato a casa ha trovato i carabinieri ad attenderlo. La sua giustificazione non ha convinto i militari, che lo hanno denunciato per evasione.