In auto diversi sacchi pieni di monetine: denunciati tre possibili truffatori

Nei giorni scorsi, le volanti della questura di Piacenza hanno denunciato quattro persone sorprese in flagranza di reato per furto aggravato e ricettazione.

In particolare, venerdì 21 febbraio, durante un normale controllo del territorio, gli agenti hanno notato un’auto sospetta e hanno deciso di fermarla. A bordo c’erano tre persone, due uomini sudamericani e una donna italiana, tutti con precedenti penali.

Durante il controllo del veicolo, intestato a una società di noleggio, sono stati trovati diversi sacchetti neri contenenti monete di piccolo valore (1, 2 e 5 centesimi) e banconote di vari tagli, comprese alcune di valuta straniera. I sospetti non sono riusciti a fornire una spiegazione credibile sulla provenienza di questi soldi.

Gli agenti hanno ritenuto che le monete potessero essere utilizzate per un “trick” noto come la “tecnica delle monetine“, dove la vittima, appena salita in auto, viene distratta dal lancio di monete, permettendo così al complice di rubare oggetti dal veicolo. Sebbene non siano stati trovati oggetti rubati, i tre sono stati denunciati per ricettazione e il materiale sequestrato. Inoltre, dato il loro passato criminale e la mancanza di legami con Piacenza, è stata emessa per loro una misura di prevenzione: un foglio di via obbligatorio dal Comune di Piacenza con divieto di ritorno per tre anni.