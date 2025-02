Ubriachi provocano incidenti: due denunciati, c’è anche una 72enne

Due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza in seguito ad altrettanti incidenti stradali avvenuti in provincia di Piacenza.

Il primo episodio è accaduto nei pressi di Rivergaro, e ha visto coinvolto un 30enne piacentino, mentre il secondo è avvenuto giovedì a Fiorenzuola, dove è rimasta coinvolta anche una 72enne piacentina. Entrambi sono risultati positivi al test alcolemico, con livelli di alcol nel sangue superiori al limite consentito dalla legge.

Nel secondo incidente, il trentenne si è scontrato con un’altra macchina condotta da una ragazza di 19 anni proveniente da Bobbio. La giovane conducente non ha riportato gravi conseguenze, ma l’incidente ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per i rilievi e l’identificazione dei responsabili. Nel secondo incidente, un violento frontale avvenuto a Fiorenzuola, per entrambi i conducenti trasportati in ospedale, i test alcolemici hanno dato esito positivo.

I carabinieri, che si sono occupati dei rilievi, hanno denunciato i due automobilisti per guida in stato di ebbrezza. Inoltre, le patenti di entrambi sono state ritirate, e nel caso della settantaduenne è stata comminata anche una multa per non aver sottoposto il veicolo alla revisione, come previsto dalla legge.