A Montale l’ostello dei pellegrini, 25 anni di rinascita tra storia e fede

Sulla formella di cotto a fianco della porta c’è l’immagine di un pellegrino. Ogni anno sono 250 quelli che si fermano lì davanti ed entrano per trascorrere la notte, sostando nel cammino lungo la via Francigena. L’ostello di San Pietro, a Montale, compie venticinque anni: tanti ne sono trascorsi da quando è stato rimesso a nuovo con un lavoro di ampio restauro che lo riportò all’antico splendore. Per celebrare l’anniversario importante sabato 8 marzo, nella vicina chiesa sulla via Emilia Parmense al civico 189 alle 17.00, è in programma un concerto di clavicembalo e oboe: a esibirsi saranno Paolo Gazzola e Davide Fiorentini.

“Si tratta di un’iniziativa promossa dalla parrocchia in occasione di questo venticinquesimo anniversario – sottolinea il parroco di San Lazzaro don Andrea Volta – l’idea è quella di celebrare con un momento musicale l’importanza di questo luogo che è meta dei pellegrini sulla via Francigena”.

L’ARTICOLO DI FEDERICO FRIGHI SU LIBERTA’