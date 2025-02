Calendasco, ruspe in azione a Boscone Cusani: così inizia la rinascita della frazione

I cittadini di Boscone Cusani si sono radunati dietro le reti di sicurezza per osservare con attenzione i lavori di demolizione che segnavano l’inizio di una nuova fase per il paese. La demolizione dei vecchi edifici fatiscenti, tra cui un fienile vicino alla chiesa, ha dato il via al progetto di rigenerazione urbana voluto dall’amministrazione comunale. L’obiettivo è trasformare la frazione di Calendasco, situata vicino al Po, in un nuovo centro storico con una piazza rinnovata e un’area funzionale per eventi.

Il sindaco, Filippo Zangrandi, ha sottolineato l’importanza economica dell’intervento, che prevede una spesa di circa mezzo milione di euro, e ha espresso speranza che la piazza possa essere finanziata grazie a un bando regionale.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ