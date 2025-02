Castel San Giovanni, la truffa corre sul telefono con il falso numero dei carabinieri

“Pronto? Qui è la caserma dei carabinieri di Castelsangiovanni. I suoi risparmi sono in pericolo, deve fare un bonifico su di un altro conto corrente”. Si tratta ovviamente di una truffa da parte di soliti ignoti che nei giorni scorsi hanno tentato di raggirare alcuni castellani, soprattutto persone sole e anziani. Stavolta i malviventi hanno tentato di fingersi carabinieri, riuscendo a far comparire sullo schermo dei telefoni delle persone prese di mira il numero della caserma dei carabinieri di Castello.

L’avviso a non cascarci via social

Sul sito internet del Comune è stato diramato un allerta con tanto di appello a non lasciarsi abbindolare. “Nessun carabiniere o rappresentante delle forze dell’ordine, cita o chiede informazioni sui conti correnti in banca o sui risparmi in casa” si legge nel post.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’ SU LIBERTA’