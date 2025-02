L’acquedotto Rottofreno-San Nicolò “raddoppia”: al via i lavori da 4,5 milioni

Partiranno lunedì 24 febbraio i lavori per il nuovo tubo in ghisa che collegherà l’acquedotto Rottofreno-San Nicolò, raddoppiando la linea. L’investimento da 4,5 milioni di euro, finanziato da Atersir e realizzato da Ireti, è il secondo stralcio del progetto intercomunale che migliorerà la rete idrica della Val Tidone. I lavori iniziano dal pensile di Rottofreno e comportano la chiusura temporanea di alcune strade. Il cantiere si sposterà gradualmente fino alla zona industriale Cattagnina e, se il meteo lo consente, il tratto Rottofreno-San Nicolò sarà completato a settembre, con il termine previsto per la fine dell’anno. I disagi sono inevitabili, ma una volta finito il progetto, il servizio idrico migliorerà notevolmente.

L’ARTICOLO DI ANGELA ZEPPI SU LIBERTÀ