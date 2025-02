“Senza Elisa”: stasera alle 21 la seconda puntata della docuserie di Telelibertà

Ha emozionato e commosso la prima puntata di “Senza Elisa”, la docuserie prodotta da Telelibertà, andata in onda domenica scorsa. Questa sera, domenica 23 febbraio, alle 21, è in programma il secondo dei tre episodi dedicati al femminicidio di Elisa Pomarelli, avvenuto nell’estate 2019 nel Piacentino. L’Italia intera rimase con il fiato sospeso per le sorti della giovane di cui si erano perse le tracce il 25 agosto dopo un pranzo a Ciriano di Carpaneto con Massimo Sebastiani. L’operaio 45enne fu arrestato il 7 settembre, giorno in cui confessò l’omicidio.

docuserie in tre puntate

Nella prima puntata sono state la sorella Debora Pomarelli e le amiche Arianna Belforti e Francesca Dallavalle a far conoscere Elisa attraverso i ricordi dell’infanzia e quelli più recenti. I giornalisti del Gruppo Libertà Nicoletta Marenghi, Paolo Marino e Marcello Pollastri, hanno narrato la vicenda ricordando le tappe principali dal giorno della scomparsa fino al processo. Già dal primo giorno l’impressione fu quella di trovarsi di fronte a un caso di omicidio, ma per tutto il tempo delle ricerche rimase accesa la flebile speranza del lieto fine. Ad entrare nel merito delle ricerche è stato il capitano dei carabinieri Camillo Calì, mentre l’avvocato difensore Mauro Pontini e lo psicologo Marco Murgia hanno analizzato la figura di Massimo Sebastiani, l’amico di Elisa diventato assassino per quell’ossessione maturata nei confronti della giovane che non ricambiava i suoi sentimenti.

DOCUSERIE PRODOTTA DA TELELIBERTA’

La docuserie prodotta dall’emittente Telelibertà, diretta da Gian Luca Rocco, porta la firma di Gianfranco Di Silvestro in regia e Sara Groppi al montaggio.

MUSICHE DI MORGAN SOARES

A sottolineare i momenti principali, creando un’atmosfera tensiva ed emozionante, sono le canzoni di Morgan Soares, musicista 25enne e tecnico di Telelibertà. “Ho composto la colonna sonora del documentario cercando di rispettare il peso emotivo della storia – ha spiegato Soares -. La musica ha il compito di accompagnare il racconto senza sovrastarlo, creando un’atmosfera che aiuti a immergersi nei fatti con il giusto rispetto e coinvolgimento. È stato un lavoro intenso, che mi ha fatto riflettere molto sull’importanza di raccontare queste storie con sensibilità”. Il musicista ha realizzato un album con 60 composizioni per il documentario e per Provincia Thriller. “Per comporre ho ascoltato il documentario e ho cercato di creare una sintonia emotiva con gli intervistati. Alcuni brani trasmettono nostalgia, altri rabbia, tristezza e paura per sottolineare i vari momenti degli episodi. Per cercare gli stimoli creativi mi è stato utile stare all’aria aperta, in particolare nelle aree verdi o in riva al Trebbia”.

DOVE VEDERE “SENZA ELISA”

L’appuntamento è per questa sera alle 21.00 su Telelibertà, canale 76 e in streaming sul sito www.liberta.it. L’ultima puntata andrà in onda domenica 2 marzo, sempre alle 21.00. Gli episodi sono disponibili anche on demand sul sito www.teleliberta.tv