Alta Val Tidone, il dopo scuola deve attendere: mancano le linee guida

Mancano ancora le linee guida: il dopo scuola deve attendere. A Trevozzo e Nibbiano i circa 50 bambini iscritti al dopo scuola, e le loro famiglie, erano già stati avvisati. Dopo le vacanze di Natale si parte. IL comune aveva già predisposto tutto: orari, mensa, pulmino, operatori. Peccato che manchino ancora alcuni adempimenti burocratici e amministrativi per cui bisogna aspettare.

Il Comune ha fatto la sua parte

Il sindaco, Franco Albertini, ha inviato una comunicazione ai due plessi scolastici e poi ne ha data comunicazione in consiglio comunale “perché si sappia – dice – che il ritardo non dipende dal Comune”. “La scelta di posticiparne l’inizio – aggiunge – dipende dal fatto che mancano ancora le linee guida, gli indirizzi che devono essere forniti dalla Regione”. Quest’ultima è anche la finanziatrice, in larga misura, dei 181 mila euro, spalmati su tre anni (dal 2024 al 2026) del doposcuola per Alta Val Tidone, all’interno di un programma (Stami) di investimenti europei per le aree di montagna.