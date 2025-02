Case popolari, ora procedura online: per errori formali respinto il 24% delle richieste

Lo scorso anno, al secondo bando indetto dal Comune di Piacenza, su un totale di 472 domande per l’assegnazione di case popolari, il 24% è stato respinto a causa di errori formali: dati mancanti, allegati non corretti o moduli incompleti hanno impedito l’accoglimento di numerose richieste, rendendo difficoltoso l’accesso al diritto di casa per molte persone aventi diritto.

Questa situazione ha spinto l’amministrazione comunale di Piacenza a un’importante riforma nella modalità di presentazione delle domande, per eliminare le difficoltà burocratiche e garantire una gestione più equa e trasparente. A partire dal primo marzo 2025, infatti, tutte le richieste di alloggi popolari dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale online del Comune, uno sportello telematico che guiderà i cittadini nella compilazione dei moduli.

“Questa innovazione – ha spiegato l’assessore all’abitazione e all’inclusione sociale, Nicoletta Corvi – rappresenta un importante passo avanti verso una gestione più semplice, moderna e trasparente, pensata per agevolare i cittadini. La piattaforma è stata progettata con l’obiettivo di semplificare la compilazione delle domande, rendendola intuitiva e rapida, per garantire la massima precisione”.

i vantaggi

Il nuovo sistema offre infatti tre vantaggi fondamentali: un modulo semplificato, una compilazione guidata che impedisce l’invio di domande incomplete o errate e una maggiore flessibilità, con la possibilità di integrare la domanda in qualsiasi momento fino alla data di chiusura del bando, fissata al 2 maggio 2025. Inoltre, grazie all’uso delle credenziali SPID, ogni cittadino potrà gestire autonomamente la propria richiesta, accedendo al portale online dove sarà possibile consultare o modificare la domanda fino alla scadenza.

il supporto tramite i caf

Nonostante la novità, i cittadini più in difficoltà non sono lasciati soli: sarà possibile accedere a supporto gratuito per la compilazione delle domande, grazie ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati, che offriranno assistenza per l’invio delle richieste.

Le informazioni dettagliate sulla nuova procedura sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Piacenza, dove ogni residente potrà trovare supporto e istruzioni per partecipare al bando.