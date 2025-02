Cedono alcune lastre del selciato settecentesco di piazza Cavalli

Alcune lastre del selciato settecentesco di Piazza Cavalli hanno avuto un cedimento. Se ne sono accordi dei passanti ieri. Il Comune per evitare inciampi e cadute ha delimitato il punto con il nastro bianco e rosso e un cono birillo stradale.

Se pure non è chiaro cosa possa aver causato questo smottamento, c’è chi l’ha messo in relazione con la manifestazione “Art& Ciocc” del week end e con la presenza di un mezzo pesante.

Non è un problema nuovo per le pietre settecentesche, in alcuni punti sostituite diverse anni fa non senza polemiche. In generale il passaggio o la sosta di mezzi pesanti risulta problematica, così è stato per il concerto di Radio Bruno quando risultarono danneggiate due pietre durante l’allestimento del palco o in seguito allo smontaggio. In quel caso è stata fatta scattare l’assicurazione. Ma ci sono altre pietre del “salotto” cittadino non in ottima condizione.