Luoghi del cuore Fai, c’è anche il convento di San Bernardino di Borgonovo

Il convento di San Bernardino tra i luoghi del cuore del Fai, Fondo Italiano per l’ambiente. Tra le centinaia di luoghi di tutta Italia che è possibile votare quali luoghi del cuore compare anche il mastodontico complesso dei frati francescani minori di via Pianello. Per tentare di salvare questo luogo, disabitato da anni, dal degrado, segnalandolo tra i più meritevoli di attenzione a livello nazionale, si può dare il proprio voto tramite il sito del Fai (www.fondoambiente.it). Anche i non residenti possono votarlo, al pari di Palazzo Radini Tedeschi. La possibilità di votare scade il 10 aprile. Si può votare on line oppure anche recandosi in Comune per firmare un modulo all’ufficio anagrafe. In pase associazioni e commercianti si stanno a loro volta organizzando per avviare una raccolta di adesioni.

Un complesso disabitato da anni

I frati lasciarono il convento nel 1992 e da allora tutto lo stabile è all’abbandono. Si salva solo la chiesa, grazie ad un comitato di residenti che ne ha consentito la riapertura al culto.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’ SU LIBERTA’