Quasi 1.500 chili di rifiuti raccolti in soli 300 metri di strada Cervellina a Pontenure

Si è conclusa con un bottino pesante “Prepararsi alla primavera”, prima uscita all’aria aperta dell’associazione “La cura del bosco”: quaranta sacchi di rifiuti, circa 1.500 chili, raccolti in poco più di trecento metri sulla strada Cervellina, che corre lungo la ferrovia nel territorio di Pontenure, dal sottopasso per il cimitero fino al torrente Riglio.

Una strada che raggiunge attività produttive, aziende agricole e abitazioni private su cui sono stati abbandonati rifiuti di ogni genere: plastiche, ingombranti, batterie esauste e centinaia di bottiglie di vetro, per le quali i volontari chiederanno l’installazione di una campana per la raccolta differenziata.

Una quarantina i pontenuresi che hanno accolto l’invito per una passeggiata ecologica, muniti di sacchi e guanti.

L’evento ha ricevuto il sostegno del Comune, rappresentato dall’assessora Ornella Cristalli e dal consigliere Matteo Merli, la collaborazione di Art.com, associazione che unisce artigiani, commercianti e cittadini, oltre alla partecipazione delle Guardie Ambientali d’Italia e dei Tribulon.