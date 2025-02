Piacentina truffata per 22mila euro: denunciato, ma soldi spariti all’estero

Una piacentina è stata vittima di una truffa messa in atto da un presunto assistente bancario virtuale, che in realtà era un anziano napoletano con numerosi precedenti per truffa.

La vittima è una cinquantanovenne di Borgonovo, che ha scucito quasi 22mila euro.

Tutto è iniziato quando la vittima ha ricevuto una notifica sul suo cellulare, per un pagamento da 40 euro per un acquisto online effettuato con una carta prepagata. La donna ha utilizzato il suo servizio di home banking per chiedere spiegazioni. Il truffatore, simulando un’assistenza virtuale, ha informato la donna del blocco del pagamento con la sua carta prepagata e l’ha invitata a mettersi in contatto con un operatore bancario. Le è stato quindi fornito un numero di telefono a cui ha risposto lo stesso truffatore, che così è riuscito ad ottenere l’accesso al suo servizio di home banking, per poi effettuare cinque bonifici bancari dal conto della malcapitata, per un totale di quasi 22 mila euro.

I carabinieri di Borgonovo a cui la vittima si era rivolta, al termine di una serie di accertamenti, sono risaliti al codice Iban utilizzato dal truffatore e sono riusciti a identificarlo per un sessantacinquenne napoletano. È stato denunciato per truffa, ma il denaro che aveva sottratto al conto della donna era già stato trasferito su un conto estero, rendendo difficile il recupero del maltolto.