Conto alla rovescia per la Zobia di Fiorenzuola, otto carri pronti a sfilare

Conto alla rovescia per “La Zobia”, il tradizionale carnevale di Fiorenzuola. Sono otto i carri in cantiere per mantenere la viva la tradizione di “zobiare”, che non è un mero mascherarsi, ma omaggiare un personaggio tipico della città.

Tanti fiorenzuolani sono al lavoro, da settimane, tra due capannoni in città e un terzo a San Protaso. Un carro sarà ispirato a Monopoli, con tanto di carte degli imprevisti. Poi c’è Wolly (non Willy) Wonka, che la città la conquista non a furia di cioccolata, ma di cicciolata, il circo di Omaira Orfei, mentre qualcuno si ingegna a capire cosa fa una donna l’8 marzo e altri si preparano all’arrivo in in città di Alessandro Borghese e Bruno Barbieri.

Il sorteggio è cosa fatta e gli otto carri, sabato 1° marzo alle 21 e domenica 2 marzo alle 15, sfileranno in quest’ordine: I furastè; Wolly Wonka e la fabbrica di cicciolata, Al dòni in festa…a Fiurinsola, Monopoli ad Fiurinsola, Il circo di Omaira Orfei, Mastercess–Tùt cul cas fa’ dopa avè mangià!, 4 Cantón e Pudinsanes da stët’, il gruppo da Podenzano.

IL PROGRAMMA della zobia di fiorenzuola

Sabato 1° marzo alle 14.30 la Zobia dei bambini, alle 21 la sfilata dei carri e alle 23.30 “Lo zoo di 105”. Domenica 2 marzo, invece, sfilata alle 15, premiazioni alle 19 e baraonda finale alle 20, con Elo Dj Set.