La frana si muove mentre gli operai lavorano: strada chiusa a Lubiazze di Pecorara

Una frana si è mangiata parte della strada di Lubiazze di Pecorara, ad Alta Val Tidone. Nei giorni scorsi la strada aveva dato segni di cedimento, tanto che era stato disposto un intervento di messa in sicurezza. Mentre gli operai erano al lavoro la frana, a causa anche della pioggia, ha ricominciato a muoversi, costringendo gli opeai a rimuovere i mezzi in tutta fretta e allontanarsi.

Nel frattempo l’ufficio tecnico del Comune ha emanato un’ordinanza di chiusura del tratto compreso tra Lubiazze Sotto e Lubiazze Sopra. In contemporanea è stato allertato il servizio di Protezione civile della Regione, i cui tecnici dovranno effettuare un sopralluogo insieme ad un geologo per decidere quale intervento sia meglio disporre. La strada resta chiusa fino a data da destinarsi.