Stazione di Castello senza illuminazione, i pendolari: “Prendiamo il treno al buio”

Ancora guai per la stazione dei treni di Castel San Giovanni. Stavolta i vandali non c’entrano. A dare problemi è l’impianto elettrico. La stazione da giorni è al buio. “Se fossimo in estate – dicono alcuni pendolari – il disagio sarebbe minore, ma in questa stagione chi come noi arriva al mattino presto per prendere il treno e poi torna dopo le cinque sera, praticamente deve servirsi dei binari sempre al buio”. “Le uniche luci – commentano alcuni pendolari – sono quelle del monitor dove vengono proiettati gli orari dei treni. Per il resto praticamente siamo al buio”.

Il sollecito dell’amministrazione comunale

Nei giorni scorsi anche dagli uffici del comune è partito un sollecito a Ferrovie, ma ad oggi la stazione è ancora al buio.

Prima i vandali

Solo pochi giorni fa Ferrovie era dovuta intervenire per mettere mano ai danni causati da vandali e incivili che avevano ridotto la stazione dei treni di Castel San Giovanni in uno stato indecoroso.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’