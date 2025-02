Ponte tra Castelvetro e Cremona, in 4 anni elevate 31mila multe ai mezzi pesanti

Dal 2020 al 2024 sono state elevate oltre 31mila multe nell’ambito dei controlli sul transito dei mezzi pesanti lungo il ponte sul Po tra Castelvetro e Cremona. È quanto emerge dal report della polizia locale della Provincia di Piacenza, divulgato stamattina, 26 febbraio. Nel 2024, le multe sono state 5.310, segnando comunque una diminuzione rispetto agli anni precedenti.

Oggi incontro in Prefettura

I lavori sul vecchio e ammalorato ponte in ferro sul fiume Po dovrebbero iniziare a breve, ma resta ancora incerta la data di inizio. Oggi alle 14.30 è stato convocato un tavolo in Prefettura a Piacenza, con la partecipazione delle prefetture e province coinvolte, dei comuni di Cremona, Castelvetro e Monticelli, delle forze dell’ordine e di Anas. Ad oggi, infatti, manca una data certa per l’inizio dei lavori.