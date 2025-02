Così rinascerà l’ex autosilo di via X Giugno: appartamenti e garage nel seminterrato

Appartamenti e una capiente autorimessa ai numeri civici 110-112-114 di via X Giugno. Su che cosa fare del cosiddetto ecomostro acquisito all’asta all’inizio dello scorso dicembre ha le idee chiare la nuova proprietà che “Libertà” ha appreso essere la “Sviluppo Milano 4”, società immobiliare con base nel capoluogo lombardo. Sulla facciata del fabbricato abbandonato da anni e in stato di progressivo degrado è comparso in questi giorni un grande pannello che, insieme a un’immagine (render) della ristrutturazione urbanistica in programma, informa che “stiamo progettando abitazioni/residenze con logge coperte e ampi terrazzi” e che saranno in vendita box “al piano seminterrato” dotati di porta “basculante elettrica e/o ricarica elettrica”.

L’ARTICOLO DI GUSTAVO ROCCELLA SU LIBERTA’