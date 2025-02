Don Pasquali tra parrocchia e due ruote: “Viaggiare in moto avvicina le persone”

Don Silvio Pasquali, parroco di Gossolengo, è un prete fuori dagli schemi, un uomo di fede con una grande passione per la motocicletta. Non è l’unico sacerdote motociclista in Italia, ma uno dei pochi a coniugare la spiritualità con la libertà delle due ruote. “Ne conosco altri sei o sette”, ha raccontato ieri sera ospite de “Lo Specchio di Piacenza”, ideato e condotto da Nicoletta Bracchi su Telelibertà.

Don Pasquali si è raccontato a cuore aperto, offrendo uno spaccato della sua vita e della sua missione. Attualmente è parroco a Gossolengo, dove da due anni guida la comunità con energia e spirito di innovazione. “Gestisco le attività quotidiane della parrocchia e cerco sempre di portare novità che possano arricchire l’esperienza di fede dei miei parrocchiani”.

Ma non solo, è anche alla guida di “Raid for Aid Team”, un’associazione che organizza spedizioni in moto con finalità benefiche, portando aiuto e supporto a chi ne ha più bisogno. Per lui, la moto non è solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo di libertà e di incontro con le persone. “Viaggiare in moto significa avvicinarsi alla gente in modo spontaneo, senza barriere. La strada ti insegna l’umiltà, il rispetto e il valore della condivisione”, ha detto.