Ennesima evasione dai domiciliari e tenta la fuga: arrestato dalla polizia

Un nordafricano di 22 anni è stato arrestato nella notte tra sabato 22 e domenica 23 dalle volanti della Questura di Piacenza per evasione dagli arresti domiciliari a cui era stato sottoposto per furto aggravato.

Durante una ordinaria attività di controllo del territorio, gli agenti hanno notato un soggetto che, coperto da un cappuccio, si allontanava frettolosamente da un bar per poi darsi alla fuga.

Inseguito, è stato notato entrare in un condominio in cui alloggia un soggetto già not in quanto destinatario di un Daspo urbano e recentemente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Entrati nella sua abitazione i poliziotti lo hanno trovato sveglio e constatato che indossava i medesimi vestiti della persona che pochi minuti prima si era data alla fuga.

Pertanto, colto in flagranza del reato di evasione, trattandosi anche dell’ennesima violazione della misura cautelare, è tratto in arresto.

All’esito dell’udienza di convalida, considerate le plurime violazioni della misura cautelare e gli ulteriori episodi delittuosi a carico del soggetto, il giudice ha disposto l’arresto, immediatamente eseguito dagli operatori di Polizia.