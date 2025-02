Multa da 6.500 euro per il gommista “prigioniero” degli pneumatici non smaltiti

È una multa salatissima. Il Dams Garage, in piazzale Velleia, dovrà pagare 6.500 euro. È l’esito della visita ricevuta a inizio febbraio da parte di Arpae e della polizia locale, dovuta alla presenza davanti al negozio di centinaia di pneumatici che non erano ancora stati smaltiti. Si usa il tempo passato perché solo qualche giorno dopo quella visita, grazie alla collaborazione di un fornitore del gommista, grandissima parte di quegli pneumatici è stata portata via, liberando così l’area.

Una vicenda intricata, legata al fatto che il titolare, Andrea Fornasari, aveva fatto esattamente quello che sono chiamati a fare i gommisti per lo smaltimento degli pneumatici, pagando anche quanto dovuto, ma senza ricevere il servizio da parte del consorzio incaricato.

Ragione per cui al gommista non è restato altro che rivolgersi a un avvocato per tentare di evitare il pagamento della sanzione.