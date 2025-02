Nasce il Comitato Eventi Alta Val Tidone, Andrea Albertini il presidente

Si chiama Comitato Eventi Alta Val Tidone ed è l’ultima nata in fatto di realtà associative.

Ne fanno parte volontari di diversi sodalizi che già operano sul territorio che hanno deciso di unire le forze per mettere a sistema tutto il calendario di eventi che anima il vasto territorio del comune di Alta Val Tidone.

Presidente del neonato comitato è Andrea Albertini (Pecorara). Insieme a lui fanno parte del direttivo anche Lucio Botteri (Genepreto) in qualità di vicepresidente, Michela Picchioni (Nibbiano) in qualità di segretaria e Mattia Valorosi (Pecorara) in qualità di tesoriere.

Primo obiettivo la fiera d’agosto

Tra i primi obiettivi vi è l’organizzazione della Grande Fiera di Nibbiano, l’antica manifestazione dedicata al bestiame che ogni estate si tiene il terzo martedì di agosto. “Inoltre – assicurano i membri del direttivo – ci impegneremo nella gestione e promozione degli altri eventi che animano il territorio di Alta Val Tidone durante tutto l’arco l’anno”.

Un occhio sempre rivolto alla solidarietà

Tra le finalità del nuovo sodalizio vi è anche quello di raccogliere fondi per fini benefici a favore del territorio.