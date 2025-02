Piazza Cittadella, nuovo colpo di scena: ritorna l’escavatore trasferito

Un escavatore ha fatto ritorno nel cantiere di piazza Cittadella. La saga della costruzione del parcheggio interrato sembra non avere fine. Dopo il trasferimento di un mezzo da cantiere, avvenuto giovedì 20 febbraio e che aveva sollevato preoccupazioni nel consigliere comunale di Liberi, Massimo Trespidi, e dopo l‘ipotesi dell’avvio di un procedimento per interdittiva antimafia alla concessionaria Piacenza Parcheggi e alla capogruppo della holding di cui fa parte, la Final, comunicato con tutte le cautele del caso dalla capogruppo di Fratelli d’Italia Sara Soresi, e smentita dal prefetto Paolo Ponta rendendo noto che allo stato la società concessionaria non risulta destinataria di alcun provvedimento interdittivo ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. interdittiva prefettizia antimafia), risultando pertanto abilitata a intrattenere rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, oggi, giovedì 26 febbraio, un nuovo tassello nel complicato mosaico che da mesi accompagna il cantiere: la ricomparsa di un mezzo da lavoro.