Ponte di Castelvetro: rassicurazioni da Anas, ma nuove limitazioni ai tir

“Siamo stati rassicurati: il ponte sul Po tra Castelvetro e Cremona è monitorato ed esistono verifiche perioche annuali con una certa cadenza. I cittadini possono stare tranquilli: la viabilità è controllata e il viadotto è assolutamente transitabile“.

Come spiegato dalla presidente della Provincia di Piacenza, Monica Patelli, è questo l’esito del vertice – ospitato in prefettura nel pomeriggio di mercoledì 26 febbraio – che ha visto riuniti i rappresentanti dei Comuni di Castelvetro, Cremona e Monticelli d’Ongina, delle forze dell’ordine, di Anas e delle Province di Piacenza e Cremona.

Un tavolo, presieduto dal prefetto di Piacenza, Paolo Ponta, istituito dopo le segnalazioni di alcuni ingegneri che evidenziavano problemi strutturali al ponte, con conseguenti sopralluoghi effettuati nei giorni immediatamente successivi da parte dei tecnici delle due province e di Anas.

Oggi le rassicurazioni, anche se in arrivo ci sono nuove limitazioni ai mezzi pesanti.

La Provincia di Piacenza ha inoltre spiegato – cogliendo di sorpresa gli stessi sindaci dei territori coinvolti – che in realtà i lavori di rafforzamento del ponte sono già partiti.

“Lato provincia di Piacenza i lavori proseguono: la ditta appaltatrice – ha assicurato Patelli – sta lavorando dalla golena del fiume senza impatti sulla viabilità. Per quanto riguarda le tempistiche dei lavori, è ancora presto per stilare cronoprogrammi: di certo, ci sarà una prima fase che avrà una durata di un paio di mesi e poi ci sarà un aggiornamento in corsa”.

“Complessivamente – ha quindi commentato la sindaca di Castelvetro, Silvia Granata – siamo stati rassicurati sullo stato di salute della struttura. Abbiamo chiesto, e pare che ci sia stato accordato, di istituire tavolo tecnico periodico costante: ora affrontiamo il tema della sicurezza, dopodiché poi si affronterà il tema lavori. A questo proposito la Provincia oggi ha dichiarato che li considera partiti, in quanto i lavori chela ditta appaltatrice sta svolgendo sono relativi a dei rinforzi dei nodi strutturali del ponte che erano già previsti. Non escludiamo provvedimenti saltuari alla circolazione”.