Ponte di Tuna, revocato il divieto per i mezzi di peso superiore a 20 tonnellate

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa di aver disposto la revoca del divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 20 tonnellate in corrispondenza del ponte sul fiume Trebbia lungo la Strada Provinciale n. 28bis di Gossolengo, nel territorio dei Comuni di Gossolengo e Gazzola.

Nel corso dell’anno 2022 erano state avviate indagini e verifiche strutturali finalizzate alla verifica di sicurezza del manufatto, e gli esiti delle valutazioni medesime avevano comportato la necessità di adottare il provvedimento di limitazione alla circolazione stradale sopra indicato.

In seguito a tale atto sono stati avviati e conclusi alcuni interventi che hanno permesso di risolvere le principali criticità strutturali emerse dalla citata verifica di sicurezza.

Il Certificato di idoneità statica recentemente aggiornato dichiara la transitabilità in sicurezza per i mezzi fino al peso massimo di 44 tonnellate.