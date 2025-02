Sarmato, perde il controllo dell’auto e si ribalta: conducente all’ospedale

Pare abbia fatto tutto da solo l’automobilista che nella serata di martedì 25 febbraio è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Sarmato, alla rotonda dell’ex Eridania. Per cause ancora da accertare (forse per via dell’asfalto bagnato dalla pioggia di queste ore) il veicolo ha sbandato terminando la propria corsa ruote all’aria. Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Sarmato. Il conducente dell’auto ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato con codice al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Piacenza per gli accertamenti del caso.