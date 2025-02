Scontro auto-camion sul cavalcavia a Castel San Giovanni: traffico in tilt

Traffico in tilt lungo la statale 412, a causa di un violento scontro tra un camion e una Jeep lungo il cavalcavia dell’autostrada a Castel San Giovanni.

Per cause che sono in corso di accertamento, intorno alle 12 di mercoledì 26 febbraio, i due mezzi si sono scontrati frontalmente.

Il conducente della Jeep, un 44enne genovese, è stato portato in ospedale in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso l’autista del camion.

Sul posto polizia locale, vigili del fuoco, 118 e mezzi attrezzati per la rimozione del camion. Il traffico è stato bloccato con conseguenti code e disagi alla circolazione.