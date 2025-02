Vandali in azione a Caminata, il sindaco: “Presentatevi spontaneamente”

Vandali in azione agli spogliatoi dell’impianto sportivo di Caminata. I soliti ignoti hanno divelto alcune porte, preso gli estintori e buttati a metri di distanza. Tutto per il puro gusto di rompere e distruggere beni che sono di tutti.

Il sindaco Franco Albertini, in un post su Facebook, parla di “oltraggio a tutta la comunità” e invita i vandali a “presentarsi spontaneamente in Comune a spiegare quanto successo, ancora prima che le telecamere installate a monitoraggio dell’area possano far scoprire la dinamica e gli autori”.