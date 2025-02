A Vernasca linee Tim ripristinate, ma Infanzia e nido non ancora raggiungibili

Un sospiro di sollievo, forse, per Vernasca.

“Tim, dopo la segnalazione congiunta del comune di Vernasca e Federconsumatori, ha garantito di aver risolto i problemi tecnici che hanno comportato pesanti disservizi ai residenti del comune di Vernasca, dovuti alla totale mancanza di linea in entrata e uscita delle telefonate da rete fissa e di rete della linea Adsl”, dice la presidente dell’associazione Angela Cordani.

Una notizia che viene commentata positivamente anche dal sindaco Gian Luigi Molinari: “Grazie a Federconsumatori, che si è adoperata per il ripristino del servizio e per la tutela dei diritti ed eventuali rimborsi”. L’associazione, infatti, comunica che gli utenti danneggiati hanno diritto agli indennizzi previsti dalla carta dei servizi, in modo automatico se hanno provveduto a segnalarli, direttamente in fattura o tramite tempestiva comunicazione all’amministrazione comunale e a Federconsumatori.

Resta qualche problema con i telefoni della scuola dell’infanzia e del nido di Vernasca, ma amministrazione e Federconsumatori sono già al lavoro.