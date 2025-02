Borgotrebbia, aula “corsara” accolta con le parole “cura”, “ascolto” e “inclusione”

“Cura”, “Ascolto” e “Inclusione”. Queste alcune delle parole scelte ieri, 26 febbraio, dagli alunni della scuola “Fratelli Grimm” di Borgotrebbia per festeggiare la nuova aula “corsara”. Un dono che l’istituto elementare di via Trebbia ha ricevuto proprio da loro, i corsari, ovvero i volontari dell’associazione “Andrea e i corsari della maratona”, nata nel 2007 in ricordo di Andrea Di Muzio. “Siamo contenti di lasciare qui un’impronta dei nostri valori: lo sport, l’inclusione e l’amicizia – ha detto il presidente Alberto Di Muzio -. Questo che piantiamo oggi è un piccolo seme che speriamo possa contribuire a rendere la società migliore”. L’aula corsara, la terza in tre anni dopo quelle inaugurate alla scuola di Sant’Antonio e alla scuola Don Minzoni, sarà adibita a biblioteca, ma soprattutto a luogo di dialogo tra persone.