“Colpi di pistola”: arrivano i carabinieri, ma era un uomo che sparava ai piccioni

Un serie di colpi di pistola in pieno pomeriggio, un paio di giorni fa, ha allarmato i residenti di Roveleto di Cadeo, che hanno immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono arrivate tre pattuglie dei carabinieri, con giubbotti antiproiettile, scoprendo che un cinquantenne stava sparando ai piccioni con una scacciacani.

L’uomo, custode di un’azienda dismessa, ha giustificato il gesto dicendo che gli uccelli lo infastidivano e continuavano a tornare nella sua proprietà.

Nonostante la spiegazione, è stato denunciato per spari in luogo pubblico e procurato allarme.