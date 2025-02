Cortemaggiore, malore fatale per un 55enne mentre è alla guida del furgone

Un piacentino di 55 anni ha perso la vita quasi certamente per un malore mentre era alla guida del suo furgone. Il mezzo pesante, all’incrocio tra via Besenzone e via Arda, è uscito di strada, ha abbattuto un cartello e ha terminato la corsa in un campo a lato della carreggiata.

Sul posto sono arrivati i soccorsi (l’ambulanza della Pubblica assistenza di Cortemaggiore e l’automedica del 118), che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del guidatore. I rilievi sono affidati ai carabinieri, mentre i vigili del fuoco di Fiorenzuola hanno messo in sicurezza il furgone.