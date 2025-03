Da tutto il mondo a San Giorgio per festeggiare i 100 anni di Vittoria Sartori

Per i suoi 100 anni, Vittoria Sartori aveva vicino a sé familiari e parenti che sono arrivati da tutto il mondo per festeggiarla. Una settantina di persone che non hanno voluto mancare all’importante traguardo di Vittoria e diverse di loro hanno volato fino a San Giorgio per trascorrere una giornata insieme a lei.

Arrivavano dagli Stati Uniti (una nipote vive e lavora ad Atlanta), dalla Germania (una nipote a Francoforte), dalla Spagna (una nipote è appena rientrata da Valencia), dalla Liguria, dalla Lombardia e dalla sua San Giorgio, dove Vittoria è nata il 18 febbraio 1925. Nella chiesa di San Giorgio è stata battezzata e si è sposata nel 1947 con Aldo, di origine ligure. Il giorno dopo è partita con il marito verso il Perù dove hanno vissuto ben 57 anni lavorando nel commercio dei tessuti, fino al 2004 quando sono rientrati in Italia, dalla figlia Anna. Domenica scorsa, 23 febbraio, tutti i parenti sono stati accolti nel salone parrocchiale di San Giorgio prima di partecipare alla messa celebrata da don Angelo Cavanna della parrocchia cittadina della Sacra Famiglia nei cui pressi Vittoria vive con Anna.

E poi il pranzo al ristorante Olimpia di Niviano che ha potuto accogliere tutta la numerosa famiglia. “Una camminata al pomeriggio e mangiare poco” sono i segreti della sua longevità.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTÀ