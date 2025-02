Favorire l’accesso dei giovani al mondo del lavoro: ecco “Buontempo” di Kairos

C’è Jaqueline che ha 22 anni, arriva dal Brasile e ha vissuto in una comunità educativa, ma oggi vive in affitto e si gestisce da sola. C’è Omar che di anni ne ha 19, vive in un appartamento di pre-autonomia ed è al suo primo impiego. E poi c’è Momo che in Italia è arrivato due anni fa dalla Tunisia: era un minore straniero non accompagnato, ma oggi si sente a casa. Ad accomunarli è un “Buontempo”: questo il nome del progetto nato dalla cooperativa Kairos con l’obiettivo di favorire l’accesso al mondo del lavoro di giovani per cui non sarebbe così facile.

“In realtà ormai trovare un lavoro non è facile per nessun ragazzo – spiega il presidente di Kairos Stefano Cugini – tuttavia ci sono giovani per cui è più complesso perché magari provengono da percorsi di tutela, per cui hanno vissuto una parte in comunità educative, per approdare successivamente negli appartamenti per la semi-autonomia”.

Così è nato “Buontempo”: per Cugini “è l’ultima freccia all’arco del percorso di sostegno che abbiamo strutturato negli anni”, più concretamente possiamo dire che si tratta di una trattoria e pizzeria solidale che si trova a Pittolo, in strada della Mola 70. L’inaugurazione è prevista venerdì 28 alle 18.30, anche se da qualche giorno l’attività già è aperta e funziona a pieno regime.

“I ragazzi sono impegnati in sala e in cucina e seguiti nel loro lavoro attraverso la neonata cooperativa Dabòn – sottolinea Cugini – lo scopo è dare una formazione professionale per un periodo di tempo sufficiente ma a scadenza, così da creare una rotazione nell’impianto di formazione professionale”.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’