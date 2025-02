Fermati due spacciatori: uno girava in monopattino, l’altro tra i ragazzi in attesa del bus

Continuano i controlli anti-stupefacenti da parte della squadra Mobile della polizia, che ha fermato altri due spacciatori.

Dopo diversi servizi preventivi, gli agenti hanno notato un diciottenne italiano (già conosciuto per diversi reati contro il patrimonio) girare in monopattino alla Farnesiana e hanno immediatamente sospettato che si spostasse per smerciare droga.

Dopo averlo monitorato per alcuni giorni, hanno deciso di fermarlo e perquisirlo appena uscito dalla sua abitazione. Addosso e in casa aveva hashish, sequestrato assieme a un bilancino di precisione che si utilizza per la pesatura delle dosi.

Il giovane è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente al fine di spaccio, sono in corso ulteriori indagini per risalire agli acquirenti.

Nel corso di altri controlli specifici tra la stazione dei bus, via dei Pisoni e via Colombo, la Mobile ha individuato un nordafricano trentacinquenne, in regola con le norme di soggiorno sul territorio nazionale, che si muoveva in modo sospetto tra i ragazzi che affollavano la zona.

Dopo un breve pedinamento, i poliziotti sono riusciti a fermare il sospetto, mentre si aggirava in attesa di clienti. Identificato, è emerso che aveva già un precedente inerente la normativa sulle sostanze stupefacenti, commesso a Milano.

Addosso gli è stato trovato hashish suddiviso in dosi, nonché diverse banconote di piccolo taglio, ritenute chiaramente provento di spaccio.

Nella sua abitazione è stato trovato e sequestrato altro denaro per circa 300 euro.

Sono in corso le procedure per l’applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio da Piacenza, la sua posizione sarà inoltre segnalata all’Ufficio Immigrazione per gli adempimenti di competenza.

Inoltre, il personale della Squadra Mobile ha arrestato in esecuzione di un ordine di esecuzione pena detentiva un sessantenne italiano condannato in via definitiva per maltrattamenti e lesioni ai danni dell’anziana madre.