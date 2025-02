Furgone contro auto: violento scontro frontale sulla Statale 45 ad Ancarano

Violento incidente frontale nella tarda mattinata di oggi lungo la strada statale 45, all’altezza dell’incrocio per Ancarano e Pieve Dugliara. Un furgone guidato da una donna che stava svoltando per Ancarano si è scontrato con un’auto che proveniva da Rivergaro. Un impatto molto violento, che fortunatamente non ha avuto grave conseguenze per i guidatori: l’uomo alla guida della vettura è stato soccorso in condizioni non gravi, la donna è rimasta illesa.

Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e la Pubblica assistenza Val Nure di Rivergaro, oltre al personale di Anas che ha gestito il traffico.