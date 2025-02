Monopoly Piacenza, da Conad raccolti 5.500 euro per la Casa del Fanciullo

È di 5.500 euro il contributo che Conad Centro Nord ha devoluto alla Cooperativa Sociale Casa del Fanciullo grazie al successo del Monopoly personalizzato per la città di Piacenza. L’iniziativa era stata lanciata a fine 2023, Conad ha donato un euro per ogni Monopoly venduto alla Casa del Fanciullo per il progetto PED PET, uno dei progetti educativi con animali per supportare minori fragili.

con gli amici a quattro zampe

“Casa del Fanciullo, grazie a questo sostegno da parte di Conad, andrà a realizzare laboratori con i cani, già a metà marzo, per i ragazzi del Centro Socio-Educativo Tandem, grazie all’équipe interna specializzata in Interventi Assistiti dagli Animali secondo le Linee Guida Nazionali, per aiutarli a raccontare le loro ansie e le loro paure partendo dall’osservazione dei loro amici a 4 zampe – le parole della presidente Maria Scagnelli – A questi laboratori ne seguiranno altri durante il Centro Estivo rivolti ai più piccoli e a settembre saranno proposti anche in alcune scuole dell’infanzia. Grazie all’équipe interna specializzata, in fattoria verranno attivati laboratori di Pet Therapy di cui potranno beneficiare non solo gli oltre 140 minori che frequentano la Casa tutto l’anno e gli oltre 120 bambini del Centro Estivo Bianconiglio, ma anche privati e scuole che vorranno venire a trovarci”.